أنشطة وفعاليات ينفذها مركز شابات عيمة بالطفيلة

الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات عيمة في محافظة الطفيلة جملة من الأنشطة والفعاليات الرامية إلى رفع قدرات شابات المنطقة وشمولهن بالبرامج التثقيفية والتدريبية، وذلك ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب.



وبين مدير مديرية شباب الطفيلة يعقوب حجازين أن المركز نفذ بالتعاون مع المديرية مهرجانا رياضيا لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب، واستخدام الأنماط الصحية السليمة بالتعاون مع مدرسة عيمة الأساسية المختلطة بمشاركة 20 مشاركة.

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