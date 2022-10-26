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الأربعاء، 26-10-2022 02:11 م

أهالي الكورة يطالبون بتحويل مكتب الأشغال إلى مديرية

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الوكيل الإخباري - طالب أهالي لواء الكورة غربي إربد، بتحويل مكتب أشغال اللواء إلى مديرية نظرا للطبيعة الجغرافية الواسعة التي يخدمها.

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وقال عدد من الأهالي في مذكرة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، إن مكتب أشغال لواء الكورة يعاني من تعطل آلياته وقدمها، إلى جانب الافتقار لمركبة قلاب وغيرها من اللوازم، بالرغم من أن جغرافية اللواء تختلف عن بقية ألوية محافظة إربد، ما يستدعي تحويل المكتب إلى مديرية لتنفيذ المهام المطلوبة لخدمة مناطق اللواء.


وأوضح ممثل الأهالي فادي مقدادي، أن المكتب يستعين عند الحاجة بآليات بلديات اللواء أو استئجارها من القطاع الخاص لإنجاز أعماله، بالرغم من التضاريس الجغرافية الوعرة للواء، والذي يناهز عدد سكانه 200 ألف نسمة.


من جانبه، أكد رئيس بلدية دير أبي سعيد وعضو مجلس محافظة إربد عادل بني عيسى، أن تحويل مكتب أشغال الكورة إلى مديرية بات مطلبا ضروريا لافتقاره حاليا لأية إمكانات على صعيد الآليات والكوادر الإدارية، لا سيما بعد إلغاء مجلس الخدمات المشتركة في الكورة الذي كان يسد العديد من احتياجات اللواء في هذا الجانب.


وأشار إلى أن البلدية في ظل الوضع الراهن تنوب من خلال آلياتها عن مكتب الأشغال في القيام بمهامه بالعديد من الطرق النافذة الواقعة ضمن اختصاصه، علاوة على رفد المكتب بالآليات التي يحتاجها لإنجاز أعماله، ما يشكل عبئا إضافيا على البلدية.


بدورها، اعتبرت مديرة أشغال محافظة إربد المهندسة رحاب العتوم، أن حاجة آليات الأشغال للصيانة لا يعني عدم تقديم الخدمات للمواطنين وفق المهام المحددة والمشروعة للأشغال العامة حسب الإمكانات المتاحة.


وأكدت أنه تم استئجار آلية "جك همر" مؤخرا، أنجز من خلاله أعمال مكتب أشغال الكورة بواقع ألف ساعة عمل، بالإضافة إلى تزويد المديرية المكتب بالآليات اللازمة في حال الحاجة.


وأضافت أن العام الحالي شهد إنجازا للعديد من المشاريع ضمن اختصاص مكتب أشغال الكورة، منها تنفيذ عطاءات طرق زراعية بكلفة 700 ألف دينار، وتنفيذ عطاء تصريف مياه الأمطار وخلطة إسفلتية لطريق مدخل دير أبي سعيد بكلفة 200 ألف دينار.

 




 

 


 

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