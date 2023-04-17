الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك وولي العهد يؤديان العشاء والتراويح في مسجد التوحيد - صور

البرلمان العربي يطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

أهالي اللويبدة يحتشدون عند مطلها ويرفعون العَلم الأردني

إربد الأهلية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

280 ألف مصل يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى

كسوة توزّع 3000 قطعة ملابس في غرب اربد

صناعة وتجارة المفرق تحرر 32 مخالفة منذ بداية شهر رمضان

التدريب المهني تقيم مأدبة إفطار للمتدربين ذوي الإعاقة

عشرات الآلاف يتوافدون الى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر

اتفاقية تتقاضى بموجبها نقابة الفنانين رسوماً على الأفلام المصورة بالأردن

الإثنين، 17-04-2023 11:59 م

أهالي اللويبدة يحتشدون عند مطلها ويرفعون العَلم الأردني

1


الوكيل الاخباري - التقى أهالي جبل اللويبدة وسط العاصمة عمان عند مطلها على وسط البلد ورفعوا العلم الأردني تحت شعار "علمنا عال"، بمبادرة نوعية يتم تنظيمها للمرة الأولى بتنسيق من جمعية أصدقاء اللويبدة الثقافية وبالتعاون مع دارة سهيل للفنون.

وانطلق أبناء اللويبدة والذين رافقتهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا) راجلين، وهم يحملون الأعلام الأردنية من دوار باريس وصولا إلى مطل اللويبدة المشرف على وسط البلد والمدرج الروماني ويحاذيه جبل القلعة التاريخي والساحة الهاشمية.

وبادر المشاركون بإطلاق الأعلام الأردنية إلى عنان السماء مبتهجين بيوم العلم الأردني الذي صادف يوم أمس الأحد 16 نيسان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الملك وولي العهد يؤديان العشاء والتراويح في مسجد التوحيد - صور

2

إربد الأهلية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

4202315155955231138669

كسوة توزّع 3000 قطعة ملابس في غرب اربد

420238212826292384901

صناعة وتجارة المفرق تحرر 32 مخالفة منذ بداية شهر رمضان

320231364657575715961

التدريب المهني تقيم مأدبة إفطار للمتدربين ذوي الإعاقة

32023201302355984934

اتفاقية تتقاضى بموجبها نقابة الفنانين رسوماً على الأفلام المصورة بالأردن

أخبار متعلقة
مس

مسيرة في وسط البلد تندد بالاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى