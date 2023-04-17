أهالي اللويبدة يحتشدون عند مطلها ويرفعون العَلم الأردني

الوكيل الاخباري - التقى أهالي جبل اللويبدة وسط العاصمة عمان عند مطلها على وسط البلد ورفعوا العلم الأردني تحت شعار "علمنا عال"، بمبادرة نوعية يتم تنظيمها للمرة الأولى بتنسيق من جمعية أصدقاء اللويبدة الثقافية وبالتعاون مع دارة سهيل للفنون.



وانطلق أبناء اللويبدة والذين رافقتهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا) راجلين، وهم يحملون الأعلام الأردنية من دوار باريس وصولا إلى مطل اللويبدة المشرف على وسط البلد والمدرج الروماني ويحاذيه جبل القلعة التاريخي والساحة الهاشمية.



وبادر المشاركون بإطلاق الأعلام الأردنية إلى عنان السماء مبتهجين بيوم العلم الأردني الذي صادف يوم أمس الأحد 16 نيسان.

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