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الإثنين، 25-10-2021 05:24 م

أوقاف الأغوار الشمالية تحيي ذكرى المولد النبوي

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الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، بذكرى المولد النبوي الشريف، في قاعة مسجد المرحوم محمود البشير الغزاوي، بحضور فاعليات شعبية وعدد من أئمة ووعاظ المديرية.

وقال مدير الأوقاف، خالد القضاة، في كلمته خلال الاحتفال، الذي رعاه متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، "إن الاحتفال بالمولد النبوي فرصة لاستذكار مناقب وصفات وأخلاق الرسول العظيم، الذي جاء برسالة الحق التي كانت سبب عزة الأمة وانتصاراتها بعد أن أخرج الأمة من الظلمات إلى النور وقادها بالإسلام وقيمه السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ الكراهية والعنف".

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