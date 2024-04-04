أوقاف البلقاء تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث بدير علا

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف محافظة البلقاء أمس الأربعاء، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام بعنوان "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله"، ضمن المجالس العلمية الهاشمية الموسومة بعنوان "كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية".

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واشتمل المحور الأول الذي عرضه رئيس قسم الوعظ والإرشاد الدكتور شادي الشياب التعريف بالقاضي عياض وسيرته الذاتية والعلمية وأثره في عصره، فيما عرض في المحور الثاني مفتي محافظة البلقاء الدكتور محمد عارف السعد لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأثره على الفرد والمجتمع، وتحدث في المحور الثالث إمام مسجد فاطمة الرضوان بدير علا الدكتور محمد سليمان البلوي لشروح الكتاب من القدامى والمعاصرين.



وأكد مدير أوقاف البلقاء الدكتور أحمد عبداللطيف الخرابشة أهمية المجالس العلمية وضرورة الحفاظ على الأمن والأمان، والرجوع لكنوز الأجداد السنية وعدم اتباع الفتاوى الشاذة وأهمية قراءة كتاب الشفا.

