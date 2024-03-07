الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة

تلفريك عجلون يتوقف 9 أيام مطلع رمضان ويستأنف استقباله للزوار ضمن مواعيد محددة

52 ألف مرأة تتقاضى راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي

رئيس الوزراء يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية

مسابقة لمشاريع خاصة بالأمن السيبراني لطلبة الجامعات الأردنية

مصادر: مفاوضات وقف إطلاق النار بالقاهرة انتهت دون اتفاق

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

المركز الوطني للسكري يحدد ساعات الدوام في رمضان

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30800 شهيد و72298 إصابة

نقل 44 مصابا من غزة للعلاج في مصر

الخميس، 07-03-2024 12:38 م

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

1709803428074


الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تظهِر تعيين أول وزيرة في المملكة، في خطوة تاريخية تعزز دور المرأة في الحياة السياسية.

اضافة اعلان


وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن الوثيقة تظهر البلاغ السامي الصادر عن قصر بسمان الزاهر، وفيه تكليف جلالة الملك الحسين الأول بن طلال بتشكيل حكومة جديدة تحت قيادة الشريف عبد الحميد شرف، وكانت إنعام المفتي من بين أولئك الوزراء المعينين في تلك الفترة، فأصبحت بذلك أول وزيرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.


وبين المركز أن هذا التعيين يعد رسالة ملكية تؤكد أهمية دور المرأة في الحكم والتنمية، ويعكس التزام الأردن بتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن البلاغ الملكي السامي بهذا التعيين صدر في العام 1979 بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، وأن هذا القرار جاء في إطار جهود الأردن نحو بناء مجتمع أكثر تطورا وشمولا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
350912_630x580

الجغبير يؤكد أهمية تطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع جنوب أفريقيا

888

وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة

1202418133228462968569 (1)

تلفريك عجلون يتوقف 9 أيام مطلع رمضان ويستأنف استقباله للزوار ضمن مواعيد محددة

1120222812611621987286

52 ألف مرأة تتقاضى راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي

65e993f157777

رئيس الوزراء يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية

64d9b414baced

مسابقة لمشاريع خاصة بالأمن السيبراني لطلبة الجامعات الأردنية

أخبار متعلقة
١

السفير الأردني في قطر: يوجد تنسيق تام مع الجانب القطري بخصوص الجماهير

22024872141615376867

3140 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الجمعة

1707502308665

السفير الأردني لدى الدوحة: وصول النشامى ومنتخب قطر لنهائي آسيا إنجاز للكرة العربية

1707397392729

صندوق الملك عبدالله الثاني يصدر كتاب "الانتقال الكبير" بمناسبة اليوبيل الفضي

1707395643297

اطلاق أسبوع الصناعة الأردنية في أسواق المؤسسة العسكرية

425678_11_1707388175

انطلاق فعاليات مؤتمر ريادة الأردن طبيا في السلم والحرب