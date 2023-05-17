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الأربعاء، 17-05-2023 11:13 م

"أوقاف الرصيفة" تنفذ برنامجا تدريبيا للأئمة والوعاظ

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الوكيل الاخباري - بدأت مديرية أوقاف الرصيفة، اليوم الأربعاء، تنفيذ برنامج تدريبي متخصص، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني، لإعداد الأئمة والدعاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يهدف لتمكين الوعاظ والخطباء بعدد من المهارات المتخصصة للقيام بعملهم الدعوي بشكل فاعل ومؤثر.

وأشار مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي، إلى أن الدورة التي تقام في دار القرآن الكريم النموذجية في مسجد عبادة بن الصامت وتستمر 5 أيام يشارك بها 30 واعظا سيتلقون محاضرات تدريبية في اللغة العربية وقواعدها لتنمية مهاراتهم الوظيفية.

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