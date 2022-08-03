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الأربعاء، 03-08-2022 10:50 م

أوقاف الكرك تحتفل بمناسبة الهجرة الشريفة

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الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف محافظة الكرك اليوم الأربعاء في المسجد العمري الكبير الواقع وسط مدينة الكرك بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة بحضور فاعليات رسمية وشعبية.

وقال مدير المديرية الشيخ حمود الضمور خلال الاحتفال الذي رعاه محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، "إننا نحتفل اليوم بذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي كانت محطة فارقة في تاريخ الأمة وصناعة هويتها وبناء حضارتها"، مؤكدا أن المناسبة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والعبر.

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