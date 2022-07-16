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السبت، 16-07-2022 10:03 م

انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء في البلقاء

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الوكيل الاخباري - انطلقت في محافظة البلقاء اليوم السبت، معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 تحت عنوان "العمل التطوعي عطاء وانتماء".

وأكدت مديرة شباب محافظة البلقاء الدكتورة أحلام العبادي أن المعسكرات تهدف إلى زيادة مساحة التأثير الاجتماعي للشباب من خلال التمكين المعرفي والمهاري، وتعزيز اتجاهاتهم للمشاركة في الحياة السياسية، وتشجيعهم على الابداع والابتكار، وتعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية الواحدة، وتوفير فرصة التعبير عن الذات وتجذير قيم العمل التطوعي.

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