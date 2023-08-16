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الأربعاء، 16-08-2023 12:58 ص

"أوقاف مادبا" تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

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الوكيل الاخباري- أقامت مديرية أوقاف مادبا، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة الهجرة النبوية.

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وقال سماحة قاضي القضاة، عبدالحافظ نهار الربطة، إننا بالاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة نستذكر الدروس والعبر المستفادة من هذا الحدث التاريخي ومنها درس التوكل الذي أخذ رسول الله به وهو يغادر أحب البلاد إلى قلبه.


وأضاف من الدروس المستفادة من الهجرة أن يضع الإنسان أحماله على الله، فالأمر كله بيد الله، مستذكرا المواقف التي تعرض لها عليه السلام خلال الهجرة وملاحقة كفار قريش له والتي تعلمنا حسن التوكل على الله.


من جانبه، بين الأمين العام لدائرة الإفتاء، الدكتور أحمد الحسنات، العبر المستفادة من الهجرة وهي الأخذ بالأسباب بعد التوكل على الله.


بدوره، بين مدير أوقاف مادبا، هاني الشوبكة، أن الهجرة تحمل الكثير من الدروس والعبر للأجيال لعل أهمها حب رسول الله لمكة وإخلاصه لها لتعلمنا معنى الوفاء وحب الأوطان.


وتضمن الحفل أناشيد وابتهالات دينية بهذه المناسبة.

 




 

 


 

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