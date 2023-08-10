إطلاق مشاريع تنموية بعدد من البلديات

الوكيل الإخباري - أطلق مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي التابع لوزارة الإدارة المحلية، والممول من البنك الدولي اليوم الخميس، عددا من المشروعات الاستثمارية والتنموية في بلديات الزعتري، المنشية، مأدبا الكبرى وحوشا الجديدة، بكلفة بلغت حوالي (2.3) مليون دينار.

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ووقعت بلدية الزعتري والمنشية اتفاقية مع دار أبو عبدالله، بهدف تحقيق تعاون مثمر في تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل من خلال مشروع الزراعة المائية المستدامة، للاستفادة منها في خلق وظائف دائمة ومؤقتة من أبناء المجتمع المحلي وتمكنهم من تحقيق دخل مادي يسد احتياجاتهم.



وقال مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المهندس توفيق خواطرة، إننا مستمرون وبالتعاون مع الشركاء الذين يمثلون قطاعات مختلفة، في تحقيق التنمية المحلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والشركاء، لافتا إلى أن المشروع يعمل في أكثر من قطاع كالزراعة والصناعة والصحة، بهدف تحقيق النمو التنموي.



وأشاد بجهود جميع المؤسسات والمنظمات المانحة، مبينا أن المشروع قطع شوطا كبيرا في مشاريع الابتكار، لافتا إلى أن وجود دار أبو عبدالله في الاتفاقية يمنح الاستمرارية ويحقق النجاح، بما تمتلك من خبرات.



وقال مدير عام دار أبو عبدالله سامر بلقر، إننا نهدف ونحرص في عملنا على تحقيق الاستدامة، الأمر الذي يتطلب ثقة الجهات المانحة وتكاثف الجهود وتعاون أبناء المجتمع المحلي، مبينا أهمية الترويج والتسويق الذي تقوم به الدار .



وبين أن البلديات شركاء فاعلون، باعتبارها حاضنة للمجتمع المحلي والأقرب إلى الاحتياجات وأنه يوجد عدد من الشراكات مع البلديات في عدد من محافظات المملكة.



وضمن مشروع التكيف الاجتماعي، تم توقيع اتفاقية أخرى بين بلدية مأدبا الكبرى وشركة عبد المجيد الجرابعة، لتنفيذ حديقة طولية في بلدية مأدبا، من خلال إعادة تأهيل طريق الفيصلية، لتشجيع رياضة المشي في المنطقة، والذي يأتي ضمن صندوق الابتكار لتوفير بيئة سياحية مناسبة في المنطقة ويعكس الواقع السياحي للمنطقة.



بدورهم أشاد رؤساء البلديات، بأهمية المشروع وجهود المانحين في توفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع إنتاجية وخدمية تخدم المجتمع المحلي وتحقق التنمية في بلدياتهم.



وعرض عدد من الشركاء لأهمية المشروع وما يحققه من تنمية مستدامة.

وحضر توقيع الاتفاقيات رؤساء بلديات مأدبا عارف الرواجيح، وحوشا محمد الخالدي، والزعتري ماهر الخالدي.