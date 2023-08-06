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الأحد، 06-08-2023 04:53 م

الملك يعزي عشيرة ابو الغنم وعشيرة العدوان

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي  واجب العزاء بالمرحومة فوزية عبدالله الحسن العدوان ( ام فراس) والدة عطوفة محافظ الكرك فراس ابو الغنم في محافظة مأدبا يوم الاحد الموافق 6/8/2023 .

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ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفاة تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

 

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