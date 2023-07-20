أول تصريح من وزارة التربية بشأن امتحان الكيمياء

الوكيل الإخباري-

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قال مدير إدارة الإمتحانات والإختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، إن ظاهرة الشكاوى من امتحانات الثانوية العامة حالة قديمة جديدة، وليست غريبة على التربية أن يخرج مجموعة من الطلبة غير راضين على الامتحان مشيرا إلى أنه أمر طبيعي.وتساءل كنانة من الذي قرر أن 22 سؤالا من أصل 50 في امتحان الكيمياء ضمن المهارات العقلية، مشددا أن من يحكم على السؤال أنه من ضمن المهارات العقلية العليا ليس المعلم.وتابع:" 22 سؤالا ضمن المهارات العقلية العليا هو تجني على التربية واستخفاف بالطلبة. ونعمل كل ما وسعنا كي لا يقع خطأ".وأوضح أن بعض الطلبة لم يستطع إجابة جميع الأسئلة وهذا أمر طبيعي، نظرا للفروقات الفردية بينهم، واصفا الامتحان بأنه ليس سهلا ولا صعبا.وأوضح معلم الكيمياء نضال الهندي، إن أسئلة امتحان الكيمياء الذي عقد صباح اليوم تجاوزت فيه أسئلة المهارات العليا 20 سؤالا، مشيرا إلى أن الاختبار لا يقيس المهارات الحقيقية للطالب.وأضاف أن زمن الامتحان لم يكن مناسبا لحل كافة الأسئلة.