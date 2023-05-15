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الإثنين، 15-05-2023 12:47 م

توقع تصدير 250 ألف رأس من الخراف البلدية للسوق الخليجي قبل عيد الاضحى

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  توقع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن يتم تصدير أكثر من 250 ألف رأس من الخراف البلدية الأردنية لأسواق الخليج قبل عيد الاضحى المبارك.

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وبيّن الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار السعودية بفتح باب استيراد الأغنام انعش امال مربي المواشي في الأردن، موضحاً أن التجار يوردون الخراف لدول الخليج الاخرى مروراً بالسعودية وهو ما سيساهم في تعويض التجار الخسائر التي تكبدوها.


ونوه إلى أن إغلاق باب التصدير خلال الشهرين السابقين نتج عنه تراكم فائض كبير وصل إلى 150 ألف رأس من الخراف، مشيراً إلى ان المُعد للتصدير الآن يتجاوز 250 ألفا.


وأوضح الكواليت أنه من المُتوقع أن تبدأ عجلة التصدير بالدوران بعد اسبوع، وذلك لإجراءات تتعلق بقبول طلبات التصدير التي بدأ التجار بتقديمها اليوم للسلطات السعودية. 

وحول الأسعار، أشار الكواليت إلى أن السوق السعودي الآن يفتقر للاغنام وذلك لعدة أسباب أحدها وقف الاستيراد من السودان على إثر الاحداث هنا، موضحاً أن سعر الخروف البلدي المُصدر من الأردن يباع في السعودية بمبلغ يصل إلى 1500 ريال.


وقال إن الأردن صدّر العام الماضي لاسواق الخليج أكثر من 600 ألف خروف، مشيراً إلى أن الأغنام الأردنية مطلوبة بشكل كبير في الخليج.


وأعلنت وزارة الزراعة مساء أمس، فتح باب تصدير الأغنام الأردنية إلى المملكة العربية السعودية بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب الحمى القلاعية .

 




 

 


 

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