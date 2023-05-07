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الأحد، 07-05-2023 01:26 م

الزراعة: لا خطورة على الأردن من أسراب الجراد الذي رُصد شمال السعودية

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، انه لا يوجد حتى الآن أي مخاطر على الأردن من أسراب الجراد الصحراوي التي تم رصدها مؤخراً شمال السعودية. 

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وبين المجالي لـ "الوكيل الإخباري" انه تم تبليغ الوزارة بأسراب الجراد في السعودية، مؤكداً على وجود تنسيق مع منظمة مكافحة الجراد الصحراوي.


ورصدت عدسات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانتشار كبير للجراد الصحراوي بمنطقة القصيم في السعودية.

 

 




 

 


 

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