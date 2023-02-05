أول رد من أمانة عمان على التعيينات الأخيرة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي في أمانة عمان أن موافقة رئيس الوزراء على تعيين 83 موظفا في الأمانة تعود لشواغر جدول تشكيلات 2019 وهم من المنسبين من مخزون ديوان الخدمة المدنية نهاية عام 2019 وبداية 2020 بناءً على احتياجات الأمانة ووفقاً للأنظمة والتعليمات ونظام الموارد البشرية للأمانة وحسب الاصول. اضافة اعلان





وجدد الرحامنة التأكيد على أن القرار يعود لاحتياجات الأمانة الوظيفية لجدول تشكيلات 2019 والذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الأمانة وتأخر صدوره بسبب ظروف جائحة كورونا، وهو ليس وليد اللحظات الأخيرة كما وصفتها وتناقلتها بعض المواقع الإخبارية.



وبحسب المدير التنفيذي للموارد البشرية حاتم الحنيطي فقد تم امتحان المنسبين من ديوان الخدمة المدنية وإجراء المقابلات لهم في الأمانة بمشاركة مندوب ديوان الخدمة المدنية (عضو لجنة الموارد البشرية في الأمانة) وتمت الموافقة على تعيينهم وفقاً لآلية نظام الموارد البشرية وذلك بعرضه على مجلس الأمانة ورفعه إلى رئيس الوزراء للموافقة، علماً ان جميع المقابلات موثقة بالصوت والصورة.



يذكر أن العمل جارٍ بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإشغال باقي الشواغر المدرجة على جدول التشكيلات الحالي.