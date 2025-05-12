الزراعة تنفذ حملات رش للقضاء على الآفات باستخدام وسائل متعددة بما فيها "الدرون"

05:11 م

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الوكيل الإخباري- أكّد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أن الوزارة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ومنها وزارات الداخلية، والإدارة المحلية، والبيئة، والنقل، ومديرية الأمن العام، تواصل جهودها لمعالجة السماد العضوي، إلى جانب تنفيذ حملات رش باستخدام وسائل متعددة، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة (الدرون) للوصول إلى المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها عبر وسائل المكافحة التقليدية. اضافة اعلان





كما أشار إلى اعتماد "الأعداء الحيوية" كوسيلة حديثة ومتطورة لمكافحة الذباب في مراحله المبكرة.



وشدّد الحنيفات على أهمية توعية وإرشاد المزارعين من خلال المدارس الحقلية، حول فوائد استخدام السماد العضوي المُعالج، وتأثيره الإيجابي على المزروعات، مقارنة بالأضرار الصحية والبيئية الكبيرة الناتجة عن استخدام السماد غير المعالج، سواء على صحة الإنسان أو على القطاع السياحي.



من جانبه، أعرب مدير جمعية الفنادق الأردنية، مصطفى كعوش، عن شكره لوزارة الزراعة وفريق عملها على جهودهم المستمرة، لا سيما في منع وصول السماد العضوي غير المعالج إلى مناطق الأغوار، وتنفيذ حملات رش متواصلة، وإنشاء مصانع لمعالجة السماد، واستخدام تقنية "الأعداء الحيوية" لمكافحة الذباب المنزلي.



وأكد كعوش، في بيان صادر عن الجمعية الاثنين، أن الجهود المبذولة على مدار ثلاثة أعوام ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الذباب المنزلي في مناطق الأغوار، خصوصًا في المناطق السياحية مثل المغطس ومنطقة الفنادق، مما انعكس إيجابًا على النشاط السياحي في منطقة البحر الميت.