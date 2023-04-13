إتلاف نحو 36 ألف لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك منذ بداية رمضان

الوكيل الاخباري - أتلفت الفرق الرقابية لأمانة عمّان الكبرى في جولاتها على الأسواق، قرابة 36 ألفا و500 لتر من العصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث نفّذت أكثر من 8 آلاف زيارة ميدانية على الأسواق.

اضافة اعلان



الجولات الميدانية للأمانة تنوعت بين الفترتين صباحية ومسائية منذ بداية شهر رمضان نفذتها دائرة الرقابة الصحية والمهنية بأمانة عمّان الكبرى للإشراف على التزام أصحاب المنشآت الاقتصادية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وركزت الجولات الميدانية على برنامج جلب عينات للعصائر الرمضانية المتداولة والمصنعة يدويا ورصدها للتأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات وصلاحيتها للاستهلاك البشري، إضافة إلى التركيز على عرض المواد الغذائية والدواجن واللحوم والألبان والباعة المتجولين.



وبالنسبة للجولات الميدانية التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة والتموينن فإنها بلغت منذ بدايةشهر رمضان المبارك 600 جولة جرى خلالها زيارة أكثر من 8 آلاف منشأة وضبط 514 مخالفة، منها 97 عدم الالتزام بسقوف سعرية للدجاج.





