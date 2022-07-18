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الإثنين، 18-07-2022 01:46 م

إجراءات جديدة للسفر عبر جسر الملك حسين

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الوكيل الإخباري - كشف محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، عن إجراءات جديدة للسفر من الأردن إلى الضفة الغربية عن طريق جسر الملك الحسين، للحد من الأزمات الخانقة التي يواجهها المواطنون والعاملون.

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وقال ابو قاعود بتصريحات اذاعية الاثنين، أن الأزمات الحاصلة على الجسر غير مسبوقة ومقلقة، معللا السبب بعودة المغتربين وإعادة فتح الجسر، وحصول قرابة 5 آلاف شخص على "لم شمل".


وأضاف أن السفر بين البلدين، سيكون عبر التسجيل إلكترونيا، حيث لن يسمح السفر لأكثر من 4 آلاف شخص باتجاه الطرف الآخر، موضحا أنه يتم يوميا قطع 10 آلاف تذكرة من الجسر.وتابع المحافظ، أنه وخلال أيام العطل سيسمح بمغادرة 2000 مسافر فقط عبر الجسر.


وتابع إنه اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 10 أيام لن يسمح لأي شخص مغادرة البلاد وتذكرته مقطوعة عن طريق الجسر.


وعن آلية الحجز، أوضح أبو قاعود أن عملية الحجز للسفر من الأردن إلى الضفة ستكون إلكترونيا أو عن طريق الشركة الأم، حيث سيكون هناك فروع لحجز التذاكر في جميع محافظات المملكة للتسهيل على المواطنين.


وبعد التسجيل يحق للمواطن السفر مباشرة عن طريق الجسر، دون أن يضطر للمبيت في الشوارع والانتظار لفترات طويلة.


 




 

 


 

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