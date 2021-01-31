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الأحد، 31-01-2021 02:57 م

إجراء جديد من صندوق المعونة الوطنية بشأن الأسر العفيفة

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الوكيل الاخباري - أطلق صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأحد، أول تطبيق حكومي شامل على مستوى العالم، لدراسة الحالة الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة عن بعد، من خلال نظام آندرويد باسم "NAF Visit".

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وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهدف من التطبيق الجديد، الذي صمم بتمويل وشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، التسهيل على المواطنين، وتطوير أداة التحقق الميداني عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة المتاحة، ليتم استخدامها بأي مكان، وفي البيئة الافتراضية، والتفاعل معها من قبل طالبي الخدمة، وبحد أدنى من المهارات والإمكانيات التكنولوجية.


وأشار إلى أن التطبيق الجديد يتميز بدرجة عالية من الموثوقية والأمان، والحفاظ على السرية المطلقة للبيانات التي يتم جمعها من خلال التطبيق، وسيقوم التطبيق بأخذ موقع الأسرة الجغرافي من خلال GPS، بالإضافة إلى عملية تسجيل الدراسة الاجتماعية بالفيديو والصوت أثناء إجراء الزيارة الافتراضية.


وأوضح المشاقبة أن التطبيق الجديد سيوفر إمكانية أخذ الصور الثابتة والمتحركة للبيئة الداخلية والخارجية، والتي تعبر عن حاجة وفقر الأسرة، وأخذ صور للوثائق المعززة للدراسة الاجتماعية التي ستقدمها الأسرة أثناء إجراء الزيارة الافتراضية وتخزينها على قواعد البيانات للاحتفاظ بها كمرجع لتعزز للدراسة.


وذكر أنه سيتم استخدام التطبيق بشكل موسع خلال الفترة المقبلة؛ للتعرف على أوضاع الأسر المحتاجة التي تقدمت بطلبات للاستفادة من برامج الصندوق المختلفة، وللتعرف على أوضاع الأسر المحتاجة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، وأثناء فترة الإغلاقات، وسيستفاد منه في ذات الوقت بمواصلة ومتابعة التحقق من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للأسر المنتفعة.


وبين المشاقبة أن التطبيق مجاني، ولن يكون بديلًا عن الزيارات الوجاهية التي يجريها موظفو الصندوق، وسيكون للتطبيق أثر كبير بتقليص وقت الحصول على الخدمة.


--(بترا)

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