إجراء عملية كبرى لأول مرة في مستشفى اللطرون العسكري

الوكيل الإخباري - قام أطباء الجراحة في مستشفى اللطرون العسكري بإجراء عملية استكشافية للقناة المرارية الرئيسية لمريض يبلغ من العمر 69 عام كان يعاني من انسداد في القنوات المرارية ناتج عن حصى بحجم 2 سم، حيث تم خلال العملية تنظيف القنوات المرارية من الحصى وتكللت العملية بالنجاح من خلال تضافر جهود أطباء الجراحة والتخدير وممرضي وفنيي العمليات.



ومن جهته قال مدير مستشفى اللطرون العسكري العقيد الطبيب محمد أبو زيد عبر صفحة الخدمات الطبية الملكية على الفيسبوك إنه رغم حداثة افتتاح المستشفى إلا أنه يتم تسخير كافة الإمكانات لتطوير العمليات الجراحية في المستشفى التي تغطي شريحة كبيرة من المرضى في جنوب وشرق العاصمة عمان للوصول للرعاية الصحية المنشودة.

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وأضاف رئيس اختصاص الجراحة في المستشفى اخصائي جراحة الكبد والبنكرياس الرائد الطبيب معتز نفاع أن مثل هذه العمليات تجرى بشكل روتيني من قبل فريق جراحة الكبد والبنكرياس في مدينة الحسين الطبية ولكنها تجرى لأول مرة في مستشفى اللطرون العسكري مما لها اثر إيجابي في تخفيف معاناة المرضى وعلاجهم في المستشفى دون تحويلهم لمدينة الحسين الطبية.

