إجراء عملية نوعية في مستشفى الأمير حمزة

الوكيل الاخباري - أجرى أطباء اختصاصيون في مستشفى الأمير حمزة عمليات نوعية لترميم الحالب وحوض الكلى بالمنظار الجراحي عن طريق استخدام رقعة غشاء باطن الفم مع نسب نجاح عالية.



وقال استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وجراحة الأورام بالمنظار، الدكتور مراد بني هاني، اليوم الخميس، إن ترميم الحالب أصبح ممكنًا بعد فشل عمليات علاج تضيق حوض الكلى، موضحًا أن الجراحة الترميمية بالمنظار تعتبر من أعقد عمليات جراحة المناظر وتحتاج إلى تجهيزات خاصة.



وبين أن إجراء العمليتين تم بنجاح خلال الشهور الماضية بعد اعتماد هذا الخط من العلاج كأحد الطرق العلاجية المقبولة عالميًا لهذه الأمراض وأنه يتم تجهيز حالات أخرى في المستقبل ويتوقع زيادة عدد الحالات كونه المركز الوحيد الذي يجري مثل هذه الجراحات في الأردن والمنطقة.

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وأشار إلى أن عمليات ترميم الحالب والكلى تجرى باستخدام رقعة باطن غشاء الفم من التقنيات الجراحية الحديثة بشكل عام وعادة تجرى بالروبوت الجراحي لدقة العملية ولأنها تحتاج دقة وخبرة عالية عند إجراء العمليات بالمنظار.