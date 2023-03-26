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الأحد، 26-03-2023 11:40 ص

إجلاء 8 عائلات في الأزرق داهمت الأمطار منازلهم

حح


الوكيل الإخباري - قال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إنه تم إجلاء 8 عائلات في قضاء الأزرق أثر الهطول الغزير لمياه الأمطار ومداهمتها لمنازلهم الليلة الماضية.

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وأكد الجبور اليوم الأحد، أنه تم إيواء تلك العائلات الثمانية في مقر جمعية سيدات الأزرق الجنوبي، كما لجأت بعض العائلات الأخرى إلى منازل أقاربهم باختيارهم.


وأضاف، أن كمية الأمطار التي هطلت ليلة أمس، على منطقة الأزرق لم تشهدها المنطقة منذ عقود، بحسب إجماع أهالي المنطقة، الأمر الذي أدى إلى نفوق أعداد من المواشي والتي لا يمكن الآن حصرها، وتضرر بعض المركبات، مؤكداً عدم وجود خسائر في الأرواح.


وأشار إلى أن سرعة تعامل الأجهزة المعنية مع ارتفاع منسوب المياه وخروجها عن مساراتها الطبيعية في الأودية والمجاري الطبيعية ومداهمتها منازل المواطنين ومخيم الازرق للاجئين السوريين، أدى إلى تجنب حدوث خسائر في الأرواح، حيث عملت الأجهزة المعنية من كوادر بلدية وآليات الدفاع المدني، وبدعم مباشر وتوجيهات من محافظة الزرقاء بالسرعة القصوى مع هذه الهطولات الكبيرة لكميات الأمطار .


وأشار إلى أن منسوب المياه ارتفع في بعض المناطق إلى 2,5 متر .


وأوضح الجبور ، أن الوضع الآن في الأزرق مطمئن، حيث عادت المياه إلى الأودية ومجاريها الطبيعية، وتم اتخاذ قرار بتعطيل دوام المدارس الحكومية والخاصة حرصاً على سلامة الطلبة وتجنب أية حوادث.


 




 

 


 

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