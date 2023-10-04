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الأربعاء، 04-10-2023 11:06 م

إحالة عطاءات لإنشاء مدارس بقيمة 18.2 مليون دينار

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الوكيل الاخباري- أحالت دائرة العطاءات الحكومية 11 عطاء لإنشاء مدارس في عدد من المحافظات بقيمة إجمالية 18.2 مليون دينار، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.اضافة اعلان


وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود هاشم خليفات، في بيان، إنه تم إحالة عطاءين لإنشاء مدرستين في محافظة الزرقاء (مدرسة العالوك الأساسية المختلطة بقيمة 1.7 مليون دينار أردني، ومدرسة حي نصار الأساسية المختلطة بقيمة 1.7 مليون دينار)

وأشار خليفات أنه تم إحالة عطاءين آخرين لإنشاء مدرستين في محافظة إربد (مدرسة صما أبو الطيور الأساسية المختلطة بقيمة 1.85 مليون دينار ومدرسة جديتا الأساسية المختلطة بقيمة 1.6 مليون دينار)، إضافة إلى مدرسة زينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة بقيمة 1.4 مليون دينار.

وبحسب البيان فقد تم إحالة عطاء إنشاء مدرسة الزعتري الأساسية للبنين في محافظة البلقاء بقيمة 1.25 مليون دينار، ومدرسة الفروان الأساسية المختلطة في محافظة جرش بقيمة 1.4 مليون دينار، ومدرسة البحر الأساسية المختلطة في محافظة عجلون بقيمة 2 مليون دينار، ومدرسة أم نعام الغربية الحي الجنوبي في محافظة المفرق بقيمة 1.7 مليون دينار، ومدرسة الصالحية الأساسية في محافظة الكرك بقيمة 1.8 مليون دينار، ومدرسة فينان الأساسية المختلطة في محافظة العقبة بقيمة 1.8 مليون دينار.

 




 

 


 

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