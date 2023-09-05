فاتورة مياه شهرية بإربد والمفرق وعجلون وجرش اعتبارا من هذا الموعد

الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي في شركة مياه اليرموك، معتز عبيدات، أن الشركة ستقوم باصدار الفاتورة الشهرية للمياه في المحافظات الشمالية مطلع شهر تشرين أول المقبل.



وأضاف عبيدات في تصريحات صحفية أن الشركة طرحت عطاء للشركات الخاصة لقراءة العدادات بحيث يكون 50% من قراء العدادات من القطاع الخاص و50% من الشركة لاصدار الفاتورة الشهرية.



وأكد عبيدات أن محافظات اربد والمفرق وعجلون وجرش سيتم اصدار الفاتورة الشهرية فيها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

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