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الخميس، 30-06-2022 06:35 م

إخماد حريق أتى على 150 دونماً من الأشجار الحرجية بالكورة

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الوكيل الاخباري - أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد، تساندها كوادر حراج مديريات زراعة ألوية الكورة والطيبة والمزار الشمالي، اليوم الخميس، حريقا شب في أراضي حراج منطقة الزمال بلواء الكورة.

وقال متصرف اللواء، بكر الكعابنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحريق أتى على نحو 150 دونماً من الأشجار الحرجية والأعشاب الجافة، فيما حالت سرعة استجابة كوادر الدفاع المدني وجهود كوادر الحراج دون امتداد النيران إلى مناطق أوسع.

وبين أن الحريق، والذي يجري التحقيق في أسبابه، نجم عنه احتراق 50 شجرة حرجية من نوع اللزاب بشكل كامل، فيما تضررت بشكل جزئي (شفط) نحو 200 شجرة أخرى.

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