الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 27-12-2020 06:15 م

إدارة الأزمات تدعو الاردنيين للحصول على لقاح كورونا - رابط

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الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين الأردنيين والمقيمين داخل المملكة، الراغبين بتلقي مطعوم كورونا ( كوفيد 19) بغض النظر عن نوعه، إلى التسجيل على الرابط الالكتروني:( https://vaccine.jo/cvms/).
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وأوضح المركز أن عملية التسجيل ستكون متاحة للجميع، وبإمكان المسجلين تحديد مكان تلقي المطعوم، مع الحرص على المحافظة على خصوصية المسجلين والتعامل مع بياناتهم بسرية تامة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن الموقع يتميز بسهولة التسجيل، باستخدام الاسم والرقم الوطني، بحيث يتم بعد اكتمال عملية التسجيل إرسال رسالة نصية لكل شخص سجل عبره ممن انطبقت عليه الشروط الخاصة بتلقي المطعوم ومكان تلقي المطعوم حال وصوله.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي المطعوم بالمبادرة للتسجيل على الموقع، والتأكد من إدخال بياناتهم بدقة ليسهل التعامل معها فور وصول المطعوم للمملكة نهاية شهر كانون ثاني المقبل أو بداية شهر شباط الذي يليه.

 




 

 


 

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