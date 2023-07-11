إدارة الأزمات يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، من الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة المقبلة، حيث تؤثر كتلة هوائية حارة على المملكة يوم غد الاربعاء ومن المتوقع ان يستمر تأثير الكتلة الحارة حتى يوم السبت.



تحذيرات مخاطر الكتلة الهوائية الحارة :



- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل



- عدم إشعال النار في المناطق الحرجيـة أو التـي تحتـوي أعشاب جافـة



- عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونــة تحت أشعة الشمس



- عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة كونها تحتوي مواد قابلة للإشتعال



- عـــــدم السباحــــــــة الا بالأماكن المخصصة، وتجنب السباحة بالبـرك الزراعيـة



- إتبـاع الإجراءات اللازمة لحمايـة الثـروة الحيوانيـة والزراعية

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة