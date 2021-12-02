الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 08:38 م

إدارة الأزمات يعلن عن إجراءات لمواجهة وصول المتحورات إلى الأردن

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الوكيل الاخباري - أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الخميس، عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات إلى المملكة وتحديداً المتحور أوميكرون، من خلال وضع مجموعة من القيود على كل من أقام في دول (جنوب أفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، اسواتيني، بتسوانا) خلال 14 يوما التي تسبق سفرهم للمملكة.

أولاً: فيما يتعلق بالأردنيين وعائلاتهم (ازواج / زوجات / اطفال)، يسمح بسفرهم للمملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقط وحسب القيود التالية:

•التسجيل على منصة www.gateway2jordan.gov.jo.

•حيازة فحص PCR سلبي خلال 72 ساعة التي تسبق السفر للمملكة، يستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة.

•اجراء فحص PCR في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، يستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة.

•التوقيع على تعهد الحجر المؤسسي لدى موظف الكاونتر في مطار المغادرة.

•الدفع المسبق قبل السفر لقيمة الحجر المؤسسي في فندق مطار الملكة علياء الدولي لمدة 14 يوما.

ثانياً: لا يسمح لغير الأردنيين بالسفر باتجاه المملكة في حال مكثوا في احدى الدول اعلاه خلال 14 يوما التي تسبق سفرهم للمملكة.

ثالثاً: يتحمل المسافر المسؤولية القانونية في حال قدم معلومات مضللة أو مغلوطة، فضلاً عن غرامة مالية قيمتها 10 الاف دينار.

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