الأحد 28-11-2021
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الأحد، 28-11-2021 11:26 ص

مركز إدارة الأزمات يعلن عن إجراءات احترازية لمواجهة المتحورات الجديدة

إدارة الأزمات


الوكيل الإخباري - أعلنت المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات إلى المملكة وتحديداً المتحور اوميكرون"Omicron"، من خلال وضع مجموعة من القيود على كل من أقام في دول (جنوب أفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، اسواتيني، بتسوانا) خلال ١٤ يوم التي تسبق سفرهم للمملكة.

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أولاً: فيما يتعلق بالأردنيين وعائلاتهم (ازواج / زوجات / اطفال)، يسمح بسفرهم للمملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقط وحسب القيود التالية:
•التسجيل على منصة  www.gateway2jordan.gov.jo.


•حيازة فحص PCR سلبي خلال ٧٢ ساعة التي تسبق السفر للمملكة، يستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة.


•إجراء فحص PCR في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، يستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة.


•التوقيع على تعهد الحجر المؤسسي لدى موظف الكاونتر في مطار المغادرة.
•الدفع المسبق قبل السفر لقيمة الحجر المؤسسي في فندق مطار الملكة علياء الدولي لمدة ١٤ يوم.


ثانياً: لا يسمح لغير الأردنيين بالسفر باتجاه المملكة في حال مكثوا في إحدى الدول اعلاه خلال ١٤ يوم التي تسبق سفرهم للمملكة.


ثالثاً: يتحمل المسافر المسؤولية القانونية في حال قدم معلومات مضللة أو مغلوطة، فضلاً عن غرامة مالية قيمتها ١٠ ألف دينار.

 



 




 

 


 

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