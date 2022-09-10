الأحد 11-09-2022
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ظاهرة غريبة في الأردن .. التسول عبر تيك توك !
الضمان : حساب التكافل الاجتماعي يتضمن تكاليف الزواج
القبول الموحد تعلن عن موعد عقد امتحان المفاضلة
عجلون : بحث الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الحديقة البيئية في عنجرة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
"البوتاس العربية" تبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسةالتدريب المهني
منصّة زين تختتم النسخة الثانية من برنامج (YESJO) 2022
هذا ما ستحبه في الحاسوب المحمول المدمج عالي الأداء مقاس 16 بوصة:HUAWEIMateBook D16 المتوفر قريبًا في الأردن
الأستاذُ المشارك في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا الدكتور فادي شحروري يفوزُ بالمركز الثاني عربياً بمسابقة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي
كورونا
كورونا
دراسة..عدوى كورونا الشديدة ترهق المناعة لأشهر عديدة
ما العلاقة بين مستوى هرمون التستوستيرون والفيروس التاجي المستجد؟
الصحة العالمية: وفاة شخص كل 44 ثانية بسبب كورونا