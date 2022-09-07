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الأربعاء، 07-09-2022 07:32 م

مذكرة تفاهم لتمكين الشباب الريادي في القطاع الزراعي

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الوكيل الاخباري - وقع مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، والرئيس التنفيذي لمنظمة "شركاء للأفضل" وليد الطراونة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتطوير مهارات الشباب بما يمكنهم من تطوير إدارة مشاريعهم أو العمل كموظفين مؤهلين.

وأشار حداد، خلال حفل التوقيع، إلى أهمية التعاون لبناء قدرات الشباب الريادين العاملين في القطاع الزراعي، ونقل الخبرات من خلال برامج تدريبية وأنشطة زراعية وتوفير فرص عمل لإحداث التنمية الشاملة.

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