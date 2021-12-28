إدانة 6 موظفين حكوميين بالفساد وإصدار تصاريح عمل مزورة

الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان ستة موظفين حكوميين بالفساد بعد ثبوت إصدارهم لتصاريح عمل مزورة وكتبا زراعية.



وقررت المحكمة خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، سجن 5 من الموظفين المدانين لمدة سنة وأربعة شهور بعد ادانتهم بجرم التزوير وتضمينهم النفقات القضائية والإدارية.



ودانت المحكمة الموظف السادس في القضية بتهمة إصدار مصدقة كاذبة وقررت حبسه لمدة أربعة أشهر وتضمينه النفقات القضائية والإدارية.



وسيكون قرار المحكمة الذي صدر اليوم، قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.

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