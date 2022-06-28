الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 28-06-2022 05:15 م

إرادة ملكية باستثنائية الأمة في العشرين من تموز القادم

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في العشرين من شهر تموز سنة 2022 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية :

مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.

مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.

مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.

مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.

مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

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