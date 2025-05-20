الثلاثاء 2025-05-20 04:11 م
 

وزارة المياه تطلق المرحلة السادسة من برنامج "نقود لنخدم "

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جانب من أعمال البرنامج
 
الثلاثاء، 20-05-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة المياه والري -سلطة المياه- سلطة وادي الأردن، أعمال المرحلة السادسة من البرنامج التدريبي لتطوير المهارات القيادية تحت عنوان "نقود لنخدم" للعاملين في قطاع المياه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ .

وقال مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور محمد العفيشات، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن البرنامج يهدف لإكساب المشاركين مهارات متقدمة حول مفهوم القيادة وعناصرها وأنماطها وتحديد قواعد التحكم الرئيسة في سلوك القائد ودور المؤسسات في صناعة صناع القرار .

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من جهته، أكد مساعد الأمين العام للشؤون المالية/ سلطة المياه، خالد الأدغم، أن البرنامج يعمل على تطوير وتحسين المهارات القيادية داخل قطاع المياه والعمل على تعزيز عملية اختيار القادة وبناء فريق قوي من القادة والمدربين المؤهلين.


وثمن مستشار أمين عام سلطة وادي الأردن، سعد الرماضنة، دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لهذا القطاع، بعقد مثل هذه البرامج التي سترفد القطاع بخبرات قيادية لمواجهة التحديات المختلفة.


وبين منسق مجموعة المياه والطاقة "تريفور سوريدج"، أن البرنامج التدريبي بدأ عام 2019 ويستمر لنهاية عام 2026، حيث تم عقد العديد من الورشات لموظفي قطاع المياه، والذين أصبحوا من قيادات قطاع المياه اليوم.


من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لمشروع الحوكمة، مي ضرغام، أن برنامج "نقود لنخدم" يهدف إلى تلبية الحاجة الملحة لبناء بيئة واعية لمفهوم القيادة في قطاع المياه في الأردن حيث تم إعداد هذا البرنامج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).


وأعرب ممثلو شركات المياه، جلال نحلة والمهندسة دلال عليوة واياد الخصاونة، عن شكرهم للوكالة الألمانية على البرنامج التدريبي، ودوره بتزويد الموظفين بالمهارات القيادية، والتركيز على تمكين المرأة في الريادة والقيادة لإدارة قطاع المياه .

 
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