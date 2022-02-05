السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 07:43 م

إربد: إشهار حزب القدوة والنجار أمينا عاما

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الوكيل الاخباري - اعلن اليوم السبت، عن إشهار حزب القدوة، في المركز الثقافي بإربد، بحضور رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة.

واختار المؤتمر العام للحزب بالتزكية اياد النجار أمينا عاما، وهو المترشح الوحيد لهذا الموقع، كما جرى اختيار 31 عضوا في المجلس المركزي بنفس الطريقة.

وقال الروابدة إن المستقبل للأحزاب الاصلاحية البرامجية التي يكون برنامجاها مستوحى من نبض الجماهير ومشاكلهم، وهي قابلة للتغيير قياسا على احتياجات وأولويات المواطنين في كل المرحلة.

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