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ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

الإثنين، 17-01-2022 04:13 م

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

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الوكيل الاخباري - قدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، التعزية بوفاة النقيب محمد ياسين الخضيرات، الذي استشهد أثناء تأديته الواجب فجر أمس الأحد.

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وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته إلى قرية دير السعنة بمحافظة إربد، عن تعازيه ومواساته لذوي الشهيد، الذي التحق بكوكبة الشهداء ممن سبقوه وقدموا أرواحهم في سبيل حماية الوطن.


كما عاد سموه ثلاثة أفراد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الذين يرقدون على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية بعد إصابتهم خلال تأديتهم الواجب، إذ اطمأن على صحتهم، داعياً الله أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل.


وارتقى الشهيد الخضيرات وأصيب رفاقه الثلاثة أثناء اشتباك مسلح وقع مع مهربين فجر الأحد على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية.

 



 



 





 

 




 

 


 

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