ورشة عمل في إربد حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية

الوكيل الإخباري - نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في محافظة إربد، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان: "مشاركة الشباب في الحياة السياسية/ انتخابات الإدارة المحلية".

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خلال الورشة التي حضرها ممثلو مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من ذوي الإعاقة، أشادت مديرة المشاريع في مؤسسة هانز زايدل الألمانية/ مكتب عمان علا الشريدة، بتفاعل المشاركين من فئة الشباب المميز، وحرصهم الشديد على الاستفادة من المعلومات المطروحة خلال فعاليات الورشة.



كما تحدث في الورشة رئيس قسم الشباب في وزارة الشؤون السياسية قصي الزعبي، والمدربة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بشرى الضمور، حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية، من حيث الأرقام والحقائق، مشيرين إلى أن انتخابات 2020 جاءت في وضع استثنائي تمثل بالوضع الوبائي الذي تسببت به جائحة كورونا، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع على مجريات العملية الانتخابية.



وحول أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية في الأردن، أشار المتحدثون إلى أنه لم تعد مشاركة الشباب في الحياة السياسية مسألة ترفيه، بل هي ضرورة وحاجة ملحة، وخاصة أن غالبية سكان المجتمع الأردني من الشباب.



كما تطرقوا إلى الجهود الوطنية التي تؤكد أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ومنها كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة والأوراق النقاشية الملكية، واللقاءات الملكية مع الشباب في الجامعات، حيث حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تقديم الشباب في خطاباته المختلفة.



وفي نهاية الورشة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التركيز على التنشئة السياسية لليافعين، ونشر ثقافة الوعي السياسي بين جيل الشباب، والتعريف بمخرجات المنظومة السياسية، والدعوة لوضع خطة واضحة وقابلة للتنفيذ، وذلك لتفعيل مشاركة الشباب في الأحزاب مع وضع كوتا للقطاع الشبابي ضمن الفئة العمرية من 25 - 30 عاما.