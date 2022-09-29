إربد: احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

الوكيل الاخباري - بمناسبة اليوم الوطني للقراءة، نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد وبالتعاون مع مبادرة "إربد تقرأ" في مركز إربد الثقافي اليوم، احتفالية خاصة بمشاركة طلبة مدارس محافظة إربد ومنها مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميّز، مدرسة حنينا الأساسيّة للبنات، مدرسة العزوة النموذجية ومدرسة المغير الثانوية الشاملة للبنات.



وتحدث مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة حول أهمية اليوم الوطني للقراءة والتي تعزز المعرفة والتنمية المستدامة لدى الأفراد، مؤكدا حرص وزارة الثقافة على تعزيز عادة القراءة لدى الجميع، وذلك من خلال برامجها وإصداراتها الثقافية المتنوعة، ومعارض الكتب في جميع المحافظات ومعرض الكتاب التفاعلي، والمسابقات الثقافية والإبداعية المنوعة.

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