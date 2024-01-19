إربد: ارتفاع ملحوظ بأعداد السياح مع تحسن الطقس

الوكيل الإخباري - شهدت العديد من الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية والمتنزهات الترفيهية في محافظة إربد، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا بأعداد السياح مع تحسن الطقس، وارتفاع درجات الحرارة، بعد المنخفضات الجوية الأخيرة.

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وقال عدد من المتنزهين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن محافظة إربد تتميز بأجواء لطيفة وطقس مناسب للتنزه، كذلك تنوع مناطقها من أماكن سياحية وحدائق عامة ومتنزهات، كما تتميز بتوفر الأشجار الحرجية المحيطة بها وأماكن الترفيه المخصصة للأطفال.



مديرة سياحة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة من جهتها، قالت إن هنالك ارتفاعا كبيرا بنسب السياحة المحلية تشهدها مختلف المناطق السياحية في محافظة إربد، وهي تشكل نقطة جذب سياحي على مستوى المملكة، كما تزخر بمعالم سياحية وأثرية.



وأضافت في تصريح لـ(بترا)، أن تزامن العطلة المدرسية، مع الأجواء المناسبة، دفع الأهالي إلى الخروج لقضاء أوقات ممتعة، وسط الربيع الذي بدأ يغطي بقاع سهول إربد وجبالها.



وأشارت الخصاونة إلى جهود وزارة السياحة ومديرية آثار إربد لتنشيط السياحة في المحافظة، بما في ذلك رفع الوعي السياحي لدى الموظفين، وخاصة العاملين في مراكز الزوار، والقيام بمراقبة مباشرة على المعالم السياحية؛ للتأكد من الخدمات المقدمة للسياح، داعية الزوار، للمحافظة على نظافة الأماكن العامة.