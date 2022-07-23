السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

يوم تثقيفي لمرضى السرطان في إربد

ولي العهد عن خروج منتخب السلة : الخير بالجايات

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

السبت، 23-07-2022 01:10 م

إربد: العمل البيئي تدعو لتفعيل مبادرات لإعادة تدوير الكتاب المدرسي

525928


الوكيل الإخباري- دعت جمعية العمل البيئي التي تتخذ من إربد مقرا لها إلى تفعيل تطبيق مبادرتي "خلي كتابك بمدرستك" و "معا لتدوير الكتاب المدرسي".

اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية فاروق الهزايمة، إن الجمعية أطلقت هاتين المبادرتين بوقت سابق تزامنا مع بدء الامتحانات الدراسية بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد ومديريات الأوقاف والمؤسسات التعليمية والمدارس بهدف الحفاظ على الكتاب المدرسي المستعمل والعمل على جمعه وإعادة تدويره حفاظا على البيئة من جهة ولاستثماره في عملية صناعة الورق كجانب اقتصادي مهم.


وأضاف أن الحاجة أصبحت ماسة لتفعيل مثل هذه المبادرات نظرا للممارسات المتكررة بتمزيق وحرق الكتب أو إلقائها في الحاويات بعد انتهاء الطلبة من امتحاناتهم، مؤكدا أنه من شأنها الإسهام بالوصول إلى بيئة نظيفة ورفع مستوى الوعي البيئي ممارسة ونهجا وتطبيقا.


وناشد الهزايمة، الطلبة والمواطنين والمدارس إلى التعاون في إنجاح المبادرتين لتشكيل نموذج يحتذى به في باقي محافظات المملكة للحفاظ على البيئة المحلية واستثارة شرائح المجتمع للاهتمام بالقضايا البيئية.


ودعا الطلبة والمواطنين إلى المبادرة بإرسال ما لديهم من كتب مدرسية ودفاتر إلى أقرب مدرسة أو مسجد ليصار إلى تجميعها والعمل مع مصانع الورق والكرتون الموجودة في مدينة الحسن الصناعية على إعادة تدويرها وصناعة الورق منها لما لذلك من انعكاسات بيئية واقتصادية مهمة وتوفير في كلف إنتاج الورق.


وأشار إلى أن الدراسات المتصلة بصناعة الورق تؤكد أن إعادة تدوير طن من الورق ينقذ 17 شجرة تستخدم لهذه الغاية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

6202218115939888747865

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

1

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

720223115032143514980

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

6202227122532433730240

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

7202221164149484752661

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

أخبار متعلقة
خرجين

تخريج الفوج الثامن والعشرين من طلبة جامعة العلوم التطبيقية

M63A1570

التعليم العالي تُحذر الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة خارج الأردن

eee

بحث التعاون بين آل البيت والملحقية الثقافية العمانية

w

تحويل التعليم عن بعد في جامعة العقبة للتكنولوجيا

888888992

بحث التعاون بين اليرموك والملحقية الثقافية الماليزية

6202223135457483706864

إطلاق اسم إيمان إرشيد على قاعة في العلوم التطبيقية