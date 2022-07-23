إربد: العمل البيئي تدعو لتفعيل مبادرات لإعادة تدوير الكتاب المدرسي

الوكيل الإخباري- دعت جمعية العمل البيئي التي تتخذ من إربد مقرا لها إلى تفعيل تطبيق مبادرتي "خلي كتابك بمدرستك" و "معا لتدوير الكتاب المدرسي".

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وقال رئيس الجمعية فاروق الهزايمة، إن الجمعية أطلقت هاتين المبادرتين بوقت سابق تزامنا مع بدء الامتحانات الدراسية بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد ومديريات الأوقاف والمؤسسات التعليمية والمدارس بهدف الحفاظ على الكتاب المدرسي المستعمل والعمل على جمعه وإعادة تدويره حفاظا على البيئة من جهة ولاستثماره في عملية صناعة الورق كجانب اقتصادي مهم.



وأضاف أن الحاجة أصبحت ماسة لتفعيل مثل هذه المبادرات نظرا للممارسات المتكررة بتمزيق وحرق الكتب أو إلقائها في الحاويات بعد انتهاء الطلبة من امتحاناتهم، مؤكدا أنه من شأنها الإسهام بالوصول إلى بيئة نظيفة ورفع مستوى الوعي البيئي ممارسة ونهجا وتطبيقا.



وناشد الهزايمة، الطلبة والمواطنين والمدارس إلى التعاون في إنجاح المبادرتين لتشكيل نموذج يحتذى به في باقي محافظات المملكة للحفاظ على البيئة المحلية واستثارة شرائح المجتمع للاهتمام بالقضايا البيئية.



ودعا الطلبة والمواطنين إلى المبادرة بإرسال ما لديهم من كتب مدرسية ودفاتر إلى أقرب مدرسة أو مسجد ليصار إلى تجميعها والعمل مع مصانع الورق والكرتون الموجودة في مدينة الحسن الصناعية على إعادة تدويرها وصناعة الورق منها لما لذلك من انعكاسات بيئية واقتصادية مهمة وتوفير في كلف إنتاج الورق.



وأشار إلى أن الدراسات المتصلة بصناعة الورق تؤكد أن إعادة تدوير طن من الورق ينقذ 17 شجرة تستخدم لهذه الغاية.