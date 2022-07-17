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الأحد، 17-07-2022 01:57 م

التعليم العالي تُحذر الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة خارج الأردن

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الوكيل الإخباري - تُحذر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبناءها الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات، أو الروابط، أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما ترجو الوزارة من أبناءها الطلبة التعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة،  والمدرجة أسمائها على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: www.mohe.gov.jo  ، وتؤكد على ضرورة قيام الطالب بتوقيع العقد المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاحتفاظ بالايصالات المالية المفصلة التي توثق أي مبالغ مالية يتم دفعها للمكتب، وذلك للحفاظ على  حقوقهم، حيث أن الوزارة تتابع أي شكاوى ترد إليها  من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة، مضيفةً بأنها لن تتهاون في أي مخالفات يرتكبها أي من هذه المكاتب، وأنه وفي حال تلقيها أي شكوى من أي طالب فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.


كما تحذر الوزارة أيضاً أبنائها الطلبة من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهمية وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة، وتدعو جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن إلى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني، حيث يمكن لكل طالب الإطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي: هنا 

ولمزيد من التفاصيل حول المعدلات وشروط الدراسة خارج الأردن يمكن للطالب زيارة الرابط التالي: هنا


 




 

 


 

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