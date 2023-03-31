السبت 01-04-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. هذا ما قاله أقصر معتمر لا يزيد طوله عن متر واحد بتحقيق حلمه

واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

من الفنان الذي اختاره جورج وسوف لتمثيل قصة حياته؟

كيف تلقت دائرة ترامب الاتهام؟ مصدر أميركي يكشف المفاجأة

بالفيديو ... إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى وإغلاق أبواب مدينة القدس

إذا حصل خطأ في تحديد بداية شهر رمضان أو نهايته فهل يجب القضاء ؟

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

تعرف على أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم لعام 2023

الجمعة، 31-03-2023 05:49 م

إربد: انخفاض المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء والالتزام بالأسعار

782e9db3-عصائر-رمضان-أرشيفية


الوكيل الإخباري- انخفضت نسبة المخالفات الحرجة المتصلة بسلامة الغذاء والالتزام بالسقوف السعرية المحددة لبعض أصناف المواد التموينية بشكل كبير في أسواق إربد بعد انقضاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وقال محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الجمعة، إن الجهود المتواصلة التي تقوم بها فرق الصحة والسلامة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية كالصناعة والتجارة والغذاء والدواء والبلديات والإدارة الملكية لحماية البيئة، أثمرت عن انخفاض واضح في حجم المخالفات المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء والالتزام بالأسعار المحددة وطريقة عرض وبيع وتخزين المواد التموينية المختلفة.


وبين المحافظ العتوم، أنه لم تسجل أي مخالفة حرجة خلال اليومين الماضيين تتصل بذلك، مشيداً بوعي والتزام التجار بالاشتراطات الصحية والسقوف السعرية.


وأشار إلى أن الحملات التثقيفية والتوعوية التي رافقت حملات الرقابة والتفتيش والمتابعة على مدار الساعة من قبل كوادر ولجان الرقابة المختلفة، حققت نتائج كبيرة على هذا الصعيد، مثمناً الجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق الرقابية المختلفة للحفاظ على سلامة وصحة الغذاء وتجنب المخالفات المتعلقة بالسقوف السعرية.


كما أكد العتوم، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة جهود تشاركية لعب فيها المواطن دورا رئيساً إلى جانب التاجر في الوصول إليها بعد تسجيل العديد من المخالفات الحرجة في الأيام الأولى من الشهر الفضيل تم التعامل معها بكل حزم.


من جانبه، أشار مدير مديرية الصناعة والتجارة عبد الحليم الجمرة إلى انخفاض حجم المخالفات التي حررتها كوادر المديرية الرقابية والتي اقتصرت على عدد محدود من المخالفات أغلبها يتصل بعدم وضع لائحة الأسعار بشكل واضح، مؤكداً أن أسعار الخضار والفواكه سجلت انخفاضاً لافتاً في معظم الأصناف واستقرار أسعار الدجاج وفق السقوف السعرية المعلن عنها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ycnfy2z4

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

1602706461016

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

37855_8_1649690638

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

FskfqesXgAEYLlZ

أكثر من مليون و570 ألف راكب استخدم باص عمان والباص السريع خلال شهر آذار

المفرق-صبحة-وصبحية-1-1536x1152

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية في المفرق

320232914945462355050

كيف يتم إخراج زكاة الفطر؟

أخبار متعلقة
y0Fh2

تحقيق أمني بعد العثور على جثة لعشريني تعرّض صاحبها لعيار ناري في إربد

rr

إربد: جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

320238203011116876256

اجراء عاجل بشأن السيدة التي اشعلت صورتها مواقع التواصل بإربد - صورة

معلومات-عن-مدينة-أربد

صورة سيدة في اربد تشعل مواقع التواصل - صورة

222

وفاة وإصابة بانهيار مغارة في إربد

1678211548192

محاضرة عن آفة المخدرات بكلية اربد الجامعية