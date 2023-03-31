إربد: انخفاض المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء والالتزام بالأسعار

الوكيل الإخباري- انخفضت نسبة المخالفات الحرجة المتصلة بسلامة الغذاء والالتزام بالسقوف السعرية المحددة لبعض أصناف المواد التموينية بشكل كبير في أسواق إربد بعد انقضاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان



وقال محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الجمعة، إن الجهود المتواصلة التي تقوم بها فرق الصحة والسلامة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية كالصناعة والتجارة والغذاء والدواء والبلديات والإدارة الملكية لحماية البيئة، أثمرت عن انخفاض واضح في حجم المخالفات المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء والالتزام بالأسعار المحددة وطريقة عرض وبيع وتخزين المواد التموينية المختلفة.



وبين المحافظ العتوم، أنه لم تسجل أي مخالفة حرجة خلال اليومين الماضيين تتصل بذلك، مشيداً بوعي والتزام التجار بالاشتراطات الصحية والسقوف السعرية.



وأشار إلى أن الحملات التثقيفية والتوعوية التي رافقت حملات الرقابة والتفتيش والمتابعة على مدار الساعة من قبل كوادر ولجان الرقابة المختلفة، حققت نتائج كبيرة على هذا الصعيد، مثمناً الجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق الرقابية المختلفة للحفاظ على سلامة وصحة الغذاء وتجنب المخالفات المتعلقة بالسقوف السعرية.



كما أكد العتوم، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة جهود تشاركية لعب فيها المواطن دورا رئيساً إلى جانب التاجر في الوصول إليها بعد تسجيل العديد من المخالفات الحرجة في الأيام الأولى من الشهر الفضيل تم التعامل معها بكل حزم.



من جانبه، أشار مدير مديرية الصناعة والتجارة عبد الحليم الجمرة إلى انخفاض حجم المخالفات التي حررتها كوادر المديرية الرقابية والتي اقتصرت على عدد محدود من المخالفات أغلبها يتصل بعدم وضع لائحة الأسعار بشكل واضح، مؤكداً أن أسعار الخضار والفواكه سجلت انخفاضاً لافتاً في معظم الأصناف واستقرار أسعار الدجاج وفق السقوف السعرية المعلن عنها.