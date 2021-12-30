إربد: تشديد الرقابة الأمنية والصحية خلال الاحتفالات برأس السنة

الوكيل الاخباري - أكد محافظ إربد، رضوان العتوم، أنه تم وضع خطة أمنية وصحية ومرورية متكاملة خلال الاحتفالات برأس السنة .



وأضاف العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الخطة ترتكز على تسيير 18 فريقًا ميدانيًا، يضم كل فريق ممثلين عن الأجهزة الأمنية المختلفة ودوائر الصحة والصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والعمل؛ بهدف تكثيف الرقابة على المنشآت والأفراد والتجمعات والتأكد من مدى الالتزام بقانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه والهادفة بمجموعها إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى.



وشدد العتوم أنه لا تهاون في تطبيق التعليمات وإنفاذ القانون بحق المخالفين، داعيًا إلى التقيد بها حماية للمحتفلين والمتسوقين، مشيرًا إلى أنه لن يسمح قطعيًا بإقامة أي تجمعات خارج الأعداد المسموح بها وضمن قواعد التباعد الجسدي وتطبيق معايير الصحة والسلامة والعامة.

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