الشريف: فوز بلدية اربد بجائزة البلدية المتميزة دافع لمزيد من الإنجازات

الوكيل الاخباري - ثمن رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف جهود موظفي البلدية وعملهم الدؤوب على مدار الأعوام الماضية والتي أفضت إلى فوز البلدية بالمركز الأول لجائزة البلدية المتميزة في دورتها الأولى.



وأكد الشريف، خلال اجتماعه مع مديري الدوائر في البلدية، اليوم السبت، أن هذه الجائزة تلقي على عاتق البلدية المزيد من المسؤوليات، وتشكل دافعاً لتطوير العمل ومضاعفة الجهود المبذولة في تقديم خدمات مثالية للمواطنين.

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