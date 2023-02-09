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الخميس، 09-02-2023 04:15 م

إربد: جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

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الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب محافظة إربد، بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

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وعرض مدير شباب محافظة إربد، الدكتور حمزة العقيلي، خلال الجلسة التي شارك بها مجموعة جمعيات خيرية وتعاونية، لرؤية وأهداف الجائزة ورسالتها وآلية التسجيل فيها، مؤكدا ضرورة إشراك الشباب بالجائزة لأهميتها في تعزيز ثقافة التطوع.


وأشار إلى أهداف الجائزة المتمثلة في تحقيق التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع، والتوسع في نشر ثقافة التطوع بين الأفراد، وتمكينهم والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية.
ودعا العقيلي، إلى التسجيل والمشاركة بالجائزة من خلال موقعها الرسمي (www.alhusseinvolunteeraward.jo).


من جهته، أكد مدير التنمية، الدكتور محمد أبو طربوش، أهمية الأعمال التطوعية بجميع أشكالها حيث تشكل واحدة من أهمّ العادات الإيجابية التي يضيفها الفرد في حياته اليومية، مشيرا إلى أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي وترسخ قيمه، وتفعل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وتكرم القائمين على الأعمال التطوعية المتميزة التي لها أثر إيجابي في عملية التنمية المستدامة.

 




 

 


 

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