الإثنين 07-02-2022
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الإثنين، 07-02-2022 05:44 م

إربد : هيئة شباب كلنا الأردن تنظم ورشة حول الإعداد لسوق العمل

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ومحطات المعرفة، اليوم الاثنين، ورشة حول الإعداد لسوق العمل، بمشاركة 20 شابا وشابة من أعضاء الهيئة.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد، سامر مراشدة، خلال حديثه لـ (بترا)، إن الورشة تهدف إلى تعريف الشباب بمتطلبات التأهل للدخول في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز من فرصهم في المنافسة داخل سوق العمل الأردني.

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