المفرق : مؤتمر حول رؤية الشباب لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب "كلنا الأردن" بالتعاون مع مركز الحياة (راصد) بمقرها في المفرق، اليوم السبت، مؤتمرا بعنوان "رؤية الشباب الأردني حول توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".



وقال عضو لجنة الأحزاب السياسية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مازن القاضي، إنه جرى تقديم تصور عن قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية وتمكين المرأة والشباب والإدارة المحلية، مستعرضا الأهداف الرئيسة لهذه المنظومة الإصلاحية السياسية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني اللجنة القيام بها.

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