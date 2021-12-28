الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

اختتام برنامج المواطنة في معان

الذنيبات لـ"الوكيل الاخباري": لم تصلنا شكوى بحق الرياطي وأبو يحيى والجهود تجري نحو المصالحة

تسليم مستلزمات الشتاء للاجئين السوريين في مريجيب الفهود

عجلون : ورشة علمية عن التصنيع الغذائي

نائبان يقدمان شكوى رسمية بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب

الوطني لحقوق الإنسان ومركز الدراسات الاستراتيجية يوقعان مذكرة تفاهم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بلواء الكورة غداً

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

‏الأمن العام: ‏ضبط سائق ظهر خلال فيديو وهو يقوم بإعاقة الحركة المرورية بعمان - فيديو

الصحة تدعو المواطنين لعدم المشاركة في الحفلات إلا ضمن شروط أوامر الدفاع

الثلاثاء، 28-12-2021 05:51 م

الصحة تدعو المواطنين لعدم المشاركة في الحفلات إلا ضمن شروط أوامر الدفاع

11202129164438537283906


الوكيل الاخباري - تحشد الدولة وأذرعها لخوض مواجهة تُجنّب المجتمع دفع أثمان عالية من الأرواح في موجة متحور اوميكرون، الذي يضرب في كثير من دول العالم، وسط إلحاح لا تفتأ تردده الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنّ نجاح البشرية في تجاوز هذه الأزمات يكمن في “كسر حركة انتشار الفيروس وفرص تحوره”، إذ هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالإقبال العام على اللقاحات والتزام الإجراءات الاحترازية.

ويحضّ أطباء على تشديد الإجراءات على الأماكن العامة، خاصة مع بدء تطبيق أمر الدفاع 35 العام المقبل، وتشديد الإجراءات على الحفلات والإقبال على تلقي المطاعيم بما فيها الجرعة الثالثة المعززة، كوسيلة وحيدة لمواجهة الوباء، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

عالميا، أودى كوفيد-19 حتى الآن بحياة أكثر من 5 ملايين شخص، وأصيب ما يزيد على 270 مليون شخص.

أمّا محليّاً، فقد أودى منذ بداية الجائحة حتى يوم أمس الاثنين بحياة نحو 12518 شخصا، فيما بلغت حصيلة الإصابات نحو أكثر من مليون إصابة. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202127181653174370415

اختتام برنامج المواطنة في معان

imgid516765

الذنيبات لـ"الوكيل الاخباري": لم تصلنا شكوى بحق الرياطي وأبو يحيى والجهود تجري نحو المصالحة

1120218212941301979278

تسليم مستلزمات الشتاء للاجئين السوريين في مريجيب الفهود

12202121195220387441239

عجلون : ورشة علمية عن التصنيع الغذائي

2

الوطني لحقوق الإنسان ومركز الدراسات الاستراتيجية يوقعان مذكرة تفاهم

122021259108197156466

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بلواء الكورة غداً

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: نلتزم بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية

العمرة

وكلاء السياحة : إجراء فحصي PCR للقادمين من العمرة يهدد القطاع

0L5A1502 - Copy

15 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا اعتبارا من بداية عام 2022

f

مجلس إدارة بترا يعقد أولى جلساته برئاسة الشبول

مبنى رئاسة الوزراء

الشبول : الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين

Screenshot_1

وزير المالية: نجحنا بإيقاف مسلسل رفع الضرائب على المواطن