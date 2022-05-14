السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
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انطلاق أنشطة وبرامج منوعة بمراكز شبابية في إربد

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السبت، 14-05-2022 11:01 م

انطلاق أنشطة وبرامج منوعة بمراكز شبابية في إربد

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الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد، اليوم السبت، فعاليات برنامج مهاراتي للفوج الثاني للعام 2022، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) وهيئة أجيال السلام، بمشاركة 30 شخصاً ضمن الفئة العمرية من 10 إلى 15 عاماً.

وحسب بيان للمركز، يتضمن البرنامج الذي يستمر 5 أيام، تدريب المشاركين على المهارات الحياتية، ومهارة إدارة الذات، والمهارات المعرفية، والاجتماعية، ومهارات العمل المشترك، والثقافة المالية، والابتكار الاجتماعي.

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